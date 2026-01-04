陳水扁新節目突喊卡！自爆「卓榮泰下令不准播出」...周玉蔻讚：賴卓做的正確！

前總統陳水扁於《鏡新聞》的新節目「總統鏡來講」原定今（4日）早上10點時首播。不料，陳水扁今日一早於臉書發文指出，「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。對此，資深媒體人周玉蔻讚賞道，「總統賴清德與行政院長卓榮泰做的好！」

陳水扁日前宣布，他在《鏡新聞》線上新節目開張，強調新節目是從國家的高度，洞察世局，預計4日早上10點時首播。節目說明提到，這是史上唯一由卸任元首親自主持，規格與高度前所未見，主持人陳水扁將以總統視角，透過一對一深度訪談，直擊政治領袖的決策核心。

不料，陳水扁今日一早突然以「卓院長下令，阿扁不來了」為題發文指出，原定1月4日首播《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，矯正署長林憲銘卻電話證實，「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。

《鏡電視》則透過聲明表示，突聞阿扁前總統原定今日首播之「總統鏡來講」節目，因「卓院長下令，阿扁不來了」，《鏡電視》表示尊重，將暫停今日上午原定播出之節目，一切以主持人陳水扁考量為主。

對此，周玉蔻於臉書以「禁止陳水扁上鏡新聞電視節目『總統鏡來講』，賴總統與卓院長做的好！」為題發文指出，「卓院長下令，但背後應該也有賴總統的默許支持」。她稱讚，「賴卓做的正確」。

（圖片來源：三立新聞、周玉蔻臉書）

