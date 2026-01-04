陳水扁新節目突被喊停 台中監獄：審核後依法駁回

前總統陳水扁主持的新節目突喊卡，他透露，「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」，引發討論。對此，台中監獄表示，經審核後依法駁回陳水扁主持電視台節目，並落實督管陳水扁務必恪守規範。

陳水扁的新節目突然喊卡，引發討論。

陳水扁今天在臉書上發文表示，「原定1月4日首播《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，期待阿扁主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了。」

陳水扁。（圖／中天新聞）

台中監獄表示，按「監獄行刑法」與「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」規定，係使無法於監內接受適當醫療之受刑人，在遵守國家法令規範下，獲得所需健康照護。

陳水扁。（圖／中天新聞）

台中監獄指出，有關陳前總統辦理保外醫治至今，均由台中監獄依上開法令派員訪察、督管保外期間所有活動。此次，該監係本於權責，按管理辦法第 7 條規定覈實審核陳員所提申請與病況，依法予以駁回，並落實督管陳員務必恪守相關規範。

