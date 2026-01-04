陳水扁新節目臨時喊卡 稱卓揆下禁令否則將「抓回籠」

透過社群平台大力宣傳，仍在保外就醫中的前總統陳水扁，原訂4日要在鏡電視的YouTube平台首播新節目，引發討論，但開播前不到2小時卻緊急宣布「阿扁不來了」，直指是行政院長卓榮泰下令不准播，否則就要將他抓回籠。

矯正署副署長劉明彰表示，「矯正機關依照《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》規定，落實訪查跟督管，是不是有收到行政院長的指示，我沒有收到相關訊息，也無從評論。」

民進黨立委吳思瑤提及，「保外就醫的規範、社會的一些想法，我相信台灣社會大家都有非常明智的判斷 。」

綠營重申台灣是法治社會，法律怎麼規範就依法行政。

而日前台中監獄表示已收到前總統陳水扁的「口頭申請」，但也發函告誡，如今節目確定「喊卡」，在野黨認為就是挑戰府、院的處理態度。

國民黨主席鄭麗文說道，「蔡英文沒有辦法特赦陳水扁，到了賴清德總統也對陳水扁不聞不問。如今他在外面趴趴走，每天都在挑戰中華民國司法的權威，陳水扁故意想要將賴清德跟卓榮泰一軍，看他們是怎麼樣棄他們的祖師爺於不顧。」

前民眾黨主席柯文哲說：「其實阿扁總統的交保事件就是一個例子，為什麼人民不會相信法律？交保就交保、要特赦就特赦。」

對於前總統陳水扁「保外就醫」的身分，台中監獄曾提出「不上台、不公開講話、不接受媒體採訪」的三不原則，如今在野紛紛質疑有「踩紅線」的疑慮，台中監獄表示會持續掌握、了解相關情事，依規定續行辦理。