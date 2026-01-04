陳水扁新節目被卡 柯文哲：不給特赦每天趴趴走不是辦法

民眾黨前主席柯文哲今（4）日陪同民眾黨嘉義市長參選人張啓楷在嘉義市跑行程。 圖：民眾黨 / 提供

前總統陳水扁原定今（4日）首播的鏡新聞新節目《總統鏡來講》上午10時播出，但他今早說，矯正署署長林憲銘跟他證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，「否則就要抓阿扁回籠」。前民眾黨主席柯文哲今天受訪被問及其看法，他認為，交保就交保，要特赦就特赦，就弄清楚講明白，「你又不給他（陳水扁）特赦，每天這樣趴趴走，這不是辦法。」

柯文哲上午陪同民眾黨嘉義市長參選人張啓楷赴嘉義城隍廟參拜，會前接受媒體聯訪，針對陳水扁今早爆卓榮泰下令不准播出新節目，否則要把他抓回去，最近是否會與陳水扁見面？柯文哲回應，他以前是阿扁的醫生，他曉得對方的健康狀況，但在阿扁總統的交保事件，可看出為什麼台灣人民不會相信法律。

柯文哲直言，交保就交保，要特赦就特赦，就弄清楚講明白嘛，「你又不給他特赦，然後每天這樣讓他趴趴走，這不是辦法啦！」

柯文哲批，從前總統蔡英文不處理，到現在賴清德總統也不處理，你要特赦就特赦，不特赦就講清楚到底要怎麼做，所以是這樣，台灣為什麼司法不會被人民相信，也不會被人民尊敬？其實阿扁總統的交保事件就是個例子，法律搞清楚，行就行、不行就不行，「你就講清楚！就這樣」。

