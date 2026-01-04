陳水扁新節目被禁播！王鴻薇曝「綠營2困境」：賴清德怕這事發生才出手
前總統陳水扁全新談話節目 《總統鏡來講》原訂於今（4）日首播，卻傳出無預警喊卡的消息，陳水扁也證實，節目被行政院長卓榮泰下禁令；國民黨立委王鴻薇指出，這場風波除了凸顯民進黨政府的雙標之外，更顯示總統賴清德不願讓陳水扁發揮政治影響力。
王鴻薇指出，陳水扁證實新節目遭禁播，暴露出當前民進黨政府的2大不堪；王鴻薇痛批，賴清德執政後司法完全被政治給操縱，陳水扁可以開設廣播節目、開直播，卻不能主持政論節目，顯見「完全在賴清德一念之間」。
「請問這是政治標準還是司法標準？」王鴻薇接著表示，除了凸顯民進黨政府的雙標之外，這場風波還讓綠營內鬥浮上檯面。王鴻薇大膽預測，賴清德、卓榮泰之所以禁止陳水扁主持節目，甚至揚言「要抓回籠」，就是因為不希望陳水扁重新累積政治影響力。
