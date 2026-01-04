陳水扁新節目遭喊卡 蔡易餘：尊重保外就醫有對應規定

民進黨立委蔡易餘。 圖：金大鈞 / 攝（資料照）

針對目前保外就醫的前總統陳水扁原定今（4日）播出的鏡新聞新節目《總統鏡來講》遭喊卡，他還說，矯正署署長林憲銘跟他證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，「否則就要抓阿扁回籠」。民進黨立委蔡易餘受訪時說，他一路以來都很支持陳水扁，畢竟阿扁現在保外就醫中，會有對應規定，相信陳水扁會做好自己的評估，這部分他都尊重。

民進黨嘉義縣長初選政見發表會今天下午2時登場，蔡易餘會後接受媒體聯訪，被問到怎麼看陳水扁新節目遭臨時喊卡，還說是卓榮泰下令，蔡易餘表示，大家都知道，他一路以來很支持陳水扁總統，尤其關心阿扁這段時間的身體健康及應該有受刑人的人權。

蔡易餘說，陳水扁現還在保外就醫中，畢竟保外就醫會有對應的規定，所以他覺得陳總統都會做好自己的評估。這部分都尊重陳總統，也關心陳總統的健康。

另針對民進黨立委林宜瑾領銜提案修正《兩岸人民關係條例》，改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除原條文「國家統一前」、「地區」等字眼，獲得20位綠委連署支持，過去蔡易餘也曾有類似提案，但最終自行撤案。蔡易餘說，當時正在啟動修憲工程，他認為，既然要討論憲法，憲法的增修條文「被討論」是應該的，但在當時的環境，基本上，整個國安緊繃，讓大家覺得這件事縱使拿出來討論，可能在討論過程中，會有些擦槍走火，讓他認為當時還不是適當時機，「既然不是適當時機，所以我當時撤案了」，這也是整個心路歷程。

蔡易餘強調，但他堅持台灣是主權獨立國家，台灣叫做中華民國，這樣的立場從來沒變過。

現場媒體追問，是否認為現在是適合修法的時機點？蔡易餘回應，目前修法，相信林宜瑾應該會有自己的判斷，整個討論過程中，是否是適當的時機點，也應該讓提案委員決定、判斷。

