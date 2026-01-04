陳水扁新節目遭喊卡 鄭麗文：故意將賴卓一軍 棄祖師爺不顧？

國民黨主席鄭麗文。 圖：張良一 / 攝（資料照）

前總統陳水扁原定今（4日）首播的鏡新聞新節目《總統鏡來講》，但他稍早表示，矯正署署長林憲銘跟他證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，「否則就要抓阿扁回籠」。國民黨主席鄭麗文受訪時表示，陳水扁故意要將總統賴清德、卓榮泰一軍？看他們是怎麼樣棄祖師爺於不顧？

陳水扁今早發文指出，「卓院長下令，阿扁不來了」，原定1月4日首播《總統鏡來講》，雖然NCC（國家通訊傳播委員會）放行鏡新聞線上播出，「矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。

鄭麗文上午出席國民黨客家工作會議，會前接受媒體聯訪，她說，坦白講，民進黨的家務事，她不是很感興趣，因為之前賴清德是最用力要幫陳水扁免於牢獄之災，結果前總統蔡英文沒辦法特赦陳水扁，到了賴清德總統，也對陳水扁不聞不問。

鄭麗文直言，如今陳水扁在外面趴趴走，每天都在挑戰中華民國司法的權威，那麼今天到底是因為什麼原因呢？真的是如同陳水扁所說的嗎？還是陳水扁故意想要將賴清德、卓榮泰一軍？看他們是怎麼樣棄祖師爺於不顧？這就是挑戰民進黨，看賴清德、卓榮泰要怎麼處理。

