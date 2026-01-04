陳水扁新節目遭「恫嚇不能播」 陳致中：想不通理由

民進黨前總統陳水扁原定今（4）日早上10點在鏡新聞首播新節目「總統鏡來講」，不過陳水扁一早突然以「卓院長下令，阿扁不來了」為題發文指出，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓陳水扁回籠。陳水扁兒子、高雄市議員陳致中也為此發聲，批評看不懂也想不通「恫嚇不能播」的理由。

陳致中。(圖/截自陳致中臉書)

陳水扁在臉書發文表示，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，但矯正署林署長卻跟陳水扁電話證實，卓榮泰下令不准播出，否則就要抓陳水扁回籠。陳水扁向期待自己主持「總統鏡來講」的朋友道歉，表示抱歉讓大家失望了。

陳致中指出，「總統鏡來講」跟陳水扁過去主持5年的「有夢上水」，性質上都是屬於一對一的人物訪談節目型態，調性很正面、理性、健康，也一樣透過網路YouTube播出，「有夢上水」經歷5年也沒有任何問題。他強調，這次新節目大家都蠻期待的，他個人看不懂也想不通「恫嚇不能播」的理由是什麼，還是希望可以順利播出。

陳水扁新節目喊卡。(圖/截自陳水扁臉書)

鏡電視則透過聲明表示，突聞阿扁前總統原定今日首播的「總統鏡來講」節目，因「卓院長下令，阿扁不來了」，鏡電視表示尊重，將暫停今日上午原定播出的節目，一切以主持人阿扁前總統考量為主。

針對陳水扁新節目，台中監獄日前證實有收到陳水扁的口頭申請，並回應本監已函文告誡陳員務必遵守保外醫治相關規定，將持續掌握瞭解相關情事，依規定續行辦理。

至於NCC代理主委陳崇樹先前在立法院備詢時曾明確表示，鏡電視若製播政論性質的節目，將涉及違規。不過由於鏡電視將該節目定位為訪談性質，與NCC約束的不得製作政論節目不同。

