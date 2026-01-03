陳水扁新節目高調1/4開播！中監函文告誡：務必遵守保外就醫規定

陳水扁新節目「總統鏡來講」將於明（4）日首播，對此台中監獄也發文告誡他，務必遵守保外就醫規定。資料照，郭宏章攝



目前在保外就醫的前總統陳水扁於昨（2）日宣布，將在鏡新聞YouTube頻道主持國政訪談節目「總統鏡來講」，節目也將於明（4）日起播出。對此，台中監獄證實有收到陳水扁的「口頭申請」，並也向他發文告誡，務必遵守保外就醫規定。

陳水扁從2015年起保外就醫至今，當時台中監獄也向他祭出「不上台、不演講、不談政治、不受訪」四不原則，以及保外醫治受刑人管理規則等規定。如今，陳水扁將在螢幕上大談政治，台中監獄也表示，已函文告誡陳水扁務必遵守保外醫治相關規定，將持續掌握瞭解相關情事，依規定續行辦理。

針對節目內容，陳水扁也公布宣傳影片，強調是史上唯一由卸任元首親自主持，也是史無前例的深度對話。將以總統視角，透過一對一深度訪談，直擊政治領袖的決策核心。

