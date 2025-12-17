陳水扁曾酸「這麼巧」！郭豫珍判高虹安涉貪無罪 扁燦案都經她手

即時中心／黃于庭報導

新竹市長高虹安遭控擔任立委期間，虛報助理酬金、加班費，北院認其涉貪11餘萬元，判處7年4個月。不過，高院昨（16）日二審大逆轉，貪污部分無罪，僅依使公務人員登載不實罪，改輕判6個月。承審法官郭豫珍隨即引發關注，過去她審理前台北市議員童仲彥涉貪，以「助理費非薪資」為由駁回再審；而前總統陳水扁、前桃園市長鄭文燦等案也曾經由她手，前者更公開點名「天底下就是有這麼巧合的事」。

回顧案情，北院指出，高虹安2020年擔任不分區立委期間，涉嫌浮報酬金及加班費，每個月以6萬2千、7萬、4萬6千，聘用前國會辦公室行政主任黃惠玟、前主任陳奐宇、前公關主任王郁文，黃、陳2人偵查到審判期間均認罪，王郁文及高虹安則堅決否認。

北院認為，高虹安當任立委應廉潔自持、遵法自律，卻為了增加零用金，利用職務之便非法詐取助理補助費。審酌其沒有前科，涉案情節為共犯中最重等情況，判處7年4個月徒刑，褫奪公權4年。

快新聞／標準不同？郭豫珍經手扁燦案「卻判高虹安無罪」 陳水扁曾酸：這麼巧

高院受命法官郭豫珍（左），因為熱愛畫畫、開過畫展，還有「畫家法官」之稱。（圖／民視新聞翻攝）

案經上訴，高院9月30日辯論終結，高虹安稱申請加班費作法行之有年，其助理確實有加班，在限額內申領助理費用，且「合意」成立辦公室零用金，並無小金庫一說，主張其與助理都應判無罪。高檢署則指出，高涉詐領助理薪資、加班費挪為私用，建請從重量刑。

高院昨日二審宣判，高虹安貪污部分獲判無罪，僅依使公務人員登載不實罪判刑6月，得易科罰金；黃惠玟一審判2年、改判4月，陳奐宇判1年、減為2月；王郁文則由2年減為3月，前法務主任陳昱愷因未浮報薪資，維持無罪宣判。

快新聞／標準不同？郭豫珍經手扁燦案「卻判高虹安無罪」 陳水扁曾酸：這麼巧

前總統陳水扁。（圖／民視新聞資料照）

該判決隨即引發社會議論，過去童仲彥涉詐領助理費，不法所得5餘萬元，最終二審遭判處3年10月徒刑，入獄服刑。值得注意的是，童當時聲請再審，承審法官就是郭豫珍，不過她以「議員之公費助理補助費並非薪資」為由駁回再審，並指出該費用不得挪作他用。

事實上，郭豫珍還經手多起社會關注的政治案件，像是早年擔任陳水扁涉貪案的代理審判長；另鄭文燦去年被裁定交保，也是她將裁定撤銷，讓鄭重開羈押庭。對此，陳水扁就曾公開點名，表示「天底下就是有這麼巧合的事」，扁案、燦案檢方抗告，高院發回更裁都是同個法官郭豫珍。

