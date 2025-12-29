陳水扁為彭文正打抱不平！批蔡英文論文見不得人 蔡辦回應了

陳水扁28日跨海採訪彭文正。翻攝自微微笑廣播網YT



媒體人彭文正多年前質疑前總統蔡英文的博士論文造假，被檢方依加重毀謗、公然侮辱罪起訴後，因滯留美國未歸遭法院通緝。前總統陳水扁28日透過廣播節目《有夢上水》跨海採訪彭文正，呼籲彭快返台面對司法，還說願意為彭作證、讓他恢復自由，批蔡的論文見不得人。對此，蔡英文辦公室回應了。

陳水扁與彭文正28日在《有夢上水》對談，陳水扁問彭何時返台？彭文正便提到，2020年全球新冠疫情嚴重，他帶著女兒去美國舊金山交響樂團面試，才剛到國外沒多久就「突然被法庭偷襲」，通知他要為蔡英文論文毀謗案開庭，他考量當時回台要隔離3周、買不到機位，申請視訊出庭，請律師到場。

廣告 廣告

彭文正說，當時開庭大約20分鐘，法官問他的律師為何人沒到現場？律師回覆後法官直接退庭，3個禮拜後就被通緝，通緝時間長達13年，而今年是4年，他不禁用老歌《葡萄成熟時》譬喻自己的處境，「我還有9年葡萄才會成熟」。

對於彭文正自述，陳水扁回應「原來是這樣，那你就不是逃亡啊，只是帶小孩去美國面試，你的案件說起來很輕微，竟然被通緝。」他還為彭文正抱不平說，自己在「鬼地方」（台中監獄）身體狀況不佳時也透過視訊開庭，「為什麼你不可以？我真的看不下去。」

陳水扁勸彭文正，白道不如黑道，還是喊僅返台面對司法，「我阿扁會把所知道的替你做證，如果因為作證我要回籠、被抓去關，沒關係，阿扁抓去關讓你恢復自由」，不然整天唱《葡萄成熟時》也沒用。

此外，陳水扁也說，假使蔡英文博士論文沒問題，那應是光宗耀祖的事情，不懂教育部為何要封存30年？因此，他論斷這篇論文「見不得人。」

針對陳水扁與彭文正的言論，蔡英文卸任總統辦公室回應，現在任何人都可以輕易取得有關蔡英文學位的正確資訊，過去或因為選舉等原因而來的不實抹黑，也陸續在司法檢視下真相大白，相信在相關討論前若有基本的準備，便不會受到錯假資訊的誤導混淆，避免不必要的離譜錯誤。

更多太報報導

明居正批「相信習近平」太荒唐 鄭麗文竟回嗆這句

快訊／解放軍東部戰區今突宣布繞台軍演 稱對台獨勢力嚴重警告

幕後／從主流媒體到談話節目 賴蕭透過多元專訪展靈活外交新策略