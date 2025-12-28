陳水扁為彭文正抱屈「蔡英文博士論文見不得人啦」！蔡辦回應了

長期猛攻前總統蔡英文「論文門」的媒體人彭文正，因該於法院出庭時滯留美國未歸而被通緝至今，前總統陳水扁今（28）日跨海專訪時對他表達聲援，更稱「我阿扁替你作證，若我因此要回籠被抓去關也沒關係。」對此，蔡英文卸任總統辦公室回應，現在任何人都可以輕易取得有關蔡英文學位的正確資訊，相信在相關討論前若有基本的準備，便不會受到錯假資訊的誤導混淆，避免不必要的離譜錯誤。

陳水扁在節目《有夢上水》中專訪彭文正，表示彭文正當時只是帶小孩去美國面試，真要說起來也只是很輕微的案件，最後竟然被通緝，他在監獄時也曾因為身體狀況不好而透過視訊開庭，為何他就不可以？「我真的看不下去。」

陳水扁說，如果蔡英文的博士論文真的存在，這是光宗耀祖的事情，為什麼教育部要封存30年見不得陽光？「我必須打上最大的問號，見不得人啦」，更喊話彭文正「趕快回來不用怕，如果要開庭，我阿扁替你作證，若因為作證我要回籠被抓去關，沒關係，我關讓你恢復自由！」

對此，蔡英文卸任總統辦公室發言人蔡舒景回應，有關蔡英文英國學位一事，事實上任何人都可以輕易地自包括校方官方網站在內取得正確資訊，過去或因為選舉等原因而來的不實抹黑，也陸續在司法檢視下真相大白，相信在相關討論前若有基本的準備，便不會受到錯假資訊的誤導混淆，避免不必要的離譜錯誤。

