陳水扁爆挺她！媒體人曝藍5縣市：不樂觀

▲前總統陳水扁認為，高雄市長陳其邁心中最佳接班人，應該是民進黨立委邱議瑩。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 藍綠白三方全力備戰2026大選，其中高雄、台南的布局更是民進黨的關鍵戰場，誰將代表出征自然備受矚目。前總統陳水扁自稱「第六感很準」，直言現任高雄市長陳其邁心中早有答案，邱議瑩應已被視為最佳接班人選；此外，陳水扁也預測，總統賴清德有望在2026突破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。對此，資深媒體人黃暐瀚也提出進一步解析。

「翻轉藍綠什麼意思？」黃暐瀚說明，就是大罷免大失敗之後的民進黨，竟意外可能在縣市長選舉有所斬獲；反之氣勢正旺的藍營，原以為要一路攻下南高，2028重回執政，但仔細深究，才發現2026選情也許未如預期樂觀。

黃暐瀚續指，這個講法，與《中國時報》今（1日）天的頭版內頁，不謀而合。中時盤點「宜蘭縣、新竹縣、嘉義市、台東縣、雲林縣」5個藍營執政縣市，2026並未樂觀，包括選將多、民調落後、尚未整合等因素。

黃暐瀚直言，所謂「三都、五綠」，這五綠分別為嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣，任失一地，對賴清德都是重傷；反之「五藍」若遭翻轉，鄭麗文主席的威信將受挑戰，而且如果這五藍都守不住，遑論搶下南高？

