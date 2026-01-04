陳水扁爆新節目因卓榮泰突喊卡 矯正署：未收到相關訊息

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕前總統陳水扁原訂今天上午播出的新節目「總統鏡來開講」臨時喊卡，陳水扁今在臉書爆料，是因行政院長卓榮泰下令不准播出，且他是經矯正署長林憲銘證實此事，對此，矯正署發言人、副署長劉明彰今日回應，節目不播是否是受到行政院長指示，他未收到相關訊息，無從評論回應。

陳水扁日前預告，去年12月28日主持「有夢上水」廣播節目專訪跨海通緝犯彭文正後，是此廣播節目的最後1集，並將轉戰《鏡新聞》主持「總統鏡來講」新節目，首集將在今日播出，但他在臉書發文說，因卓榮泰下令不准播出，否則要抓阿扁回監，無奈讓大家失望了，文中還指出，是矯正署林署長跟他電話聯絡證實。

劉明彰表示，受刑人保外醫治期間的應遵守事項，均由矯正機關依照受刑人保外醫治審核基準及管理辦法規定落實訪查及督管，至於節目不播，是否是受到行政院長指示，他未收到相關訊息，無從評論回應。

