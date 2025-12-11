陳水扁爆：公賣局賭2千年大選連戰當選、搞烏龍出「翻盤酒」

前總統陳水扁11日貼出公賣局烏龍推出的「翻盤酒」。 圖：陳水扁提供

[Newtalk新聞] 2000年總統選舉，民進黨總統候選人陳水扁當選。他今(11)日貼出當年「藍標」總統就職「翻盤酒」說，這是25年後第一次看到也第一次聽到，原來是國民黨執政下的公賣局搞烏龍，公賣局可能認為連戰會當選總統，就提前發行藍標的2000總統紀念酒，投票結果翻盤了，但「翻盤酒」追也追不回來。

陳水扁今日以《2000總統就職紀念的「翻盤酒」》發文說，公賣局循例都會發行總統就職紀念酒，2000總統就職紀念酒被稱：「翻盤酒」。

陳水扁說，這是25年後第一次看到也第一次聽到，原來是國民黨執政下的公賣局搞烏龍公賣局可能認為連戰會當選總統，就提前發行藍標的2000總統紀念酒，投票結果翻盤了，但「翻盤酒」追也追不回來，25年後「翻盤酒」出現在阿扁面前。

