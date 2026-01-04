陳水扁爆「卓揆下令」新節目突喊卡 鏡電視回應了：尊重

前總統陳水扁於鏡新聞新節目原定今（4）日早上10點時首播，不過阿扁一早卻稱「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。鏡電視今則發布聲明表示尊重，一切以陳水扁的考量為主。

陳水扁今在臉書表示，原定今要首播《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，卓榮泰卻下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，「期待阿扁主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了」。

對此，鏡新聞今在臉書寫道，「突聞阿扁前總統原定今(4）日首播之『總統鏡來講』」節目，因『卓院長下令，阿扁不來了』，鏡電視表示尊重，將暫停今日上午原定播出之節目，一切以主持人阿扁前總統考量為主」。

該文引來許多網友議論，並紛紛表示「保外就醫的人如果還可以開節目，那應該要回去蹲才對」、「既然他可以健康的開節目，應該可以取消保外就醫，會（應為回）監牢去蹲。 把台灣人對他的耐心玩完了」、「陳水扁前總統本來就有案在身~本身就不能開節目~很正常」、「過時政客，又是保外就醫，守規矩，很難嗎？更何況已經放縱多年了……認清現實吧！」、「不認同阿扁出來主持節目」、「已經很通融了，一堆事都睜隻眼閉隻眼，何必故意出來搞事，安安靜靜給後代留個好名聲」、「一個保外就醫之人還可以搞節目、主持節目或上節目，表示自己沒有病，既然沒有病，那為何繼續讓他保外就醫？其他人有辦法擁有這種特權嗎？」

