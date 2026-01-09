陳水扁狂挺陳亭妃！黃揚明曝「對槓賴清德」關鍵轉折：節目喊卡只是導火線

2026年選戰倒數不到1年，民進黨台南市長黨內初選進入白熱化階段。前總統陳水扁在與《鏡電視》合作的新節目臨時喊卡後，8日在台南關廟山西宮「巧遇」爭取出線的民進黨立委陳亭妃，扁除當場贈送對聯為其打氣外，更稱讚她能成為台南400年來首位女市長，比自己當台北市長時更「勇」。對此，媒體人黃揚明今（9）日在《新聞大白話》節目中分析，陳水扁近來態度轉趨強硬，甚至逐漸站上與總統賴清德相對的位置，關鍵就在於賴清德對「特赦」議題立場的轉向。

黃揚明回顧，扁案爆發之初，時任台南市長賴清德曾公開表態支持特赦陳水扁；其後擔任行政院長期間，面對民進黨立委許智傑質詢時，也明言「個人支持」；2019年總統大選初選期間，賴清德挑戰時任總統蔡英文時，同樣釋出支持特赦的訊號。然而，賴清德近日以總統身分被問及相關議題時，卻僅表示相關單位已作出說明，「沒有進一步補充」。

黃揚明分析，這樣的回應，與賴清德過往立場形成明顯落差，也可能是陳水扁心態轉變的重要背景。此外，陳水扁日前宣布與《鏡電視》合作推出新節目《總統鏡來講》，卻在開播前夕臨時喊卡，黃揚明指出，「（節目）已經錄了好幾集，然後你把它一次腰斬掉，讓他連播都沒辦法」，此舉對陳水扁而言無疑是一記重擊，也可能成為其公開表態、強化政治動作的導火線。

黃揚明並提及，2019年台南立委補選，民進黨候選人郭國文對上國民黨對手謝龍介，扁的表態被視為具有決定性影響，如今陳水扁在台南地方政治仍具高度影響力，此次公開力挺陳亭妃，勢必為黨內初選增添變數，甚至可能對原本迎頭趕上的立委林俊憲形成「支持率天花板」。黃揚明總結，未來一年陳水扁仍可能在台灣政壇持續扮演關鍵角色，動向值得密切關注；他也預言，今年台灣政治局勢恐將腥風血雨、變數叢生，後續發展仍有待時間驗證。

