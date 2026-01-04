陳水扁疑踩紅線節目突喊卡 柯文哲談保外就醫讓社會難信任法律

民眾黨創黨主席柯文哲。（圖／周志龍攝）

獲准保外就醫的前總統陳水扁，原訂與《鏡電視》合作主持 YouTube 國政訪談節目《總統鏡來講》，首集卻在播出前臨時喊卡，引發外界關注。對此，民眾黨創黨主席柯文哲今（4）日表示，從陳水扁交保事件即可看出，台灣司法處理方式已讓人民不會信任法律，相關問題歷經蔡英文、賴清德兩任總統，政府應向社會說清楚、講明白。

陳水扁卸任後因多起弊案被判刑20年定讞，2010年底入獄，2015年因健康因素獲准保外就醫至今；依規定須遵守「不進入競選會場、不上台、不演講、不接受媒體採訪、不碰政治」的「五不原則」，但保外就醫期間多次公開活動甚至主持節目，引發在野黨質疑其行為逾越規範，形同司法「雙標」。

柯文哲表示，自己曾是陳水扁的醫師，對其健康狀況有所了解，但從陳水扁保外就醫事件可看出，台灣司法處理方式已讓人民不會信服法律。他強調，交保就是交保，特赦就是特赦，若不給予特赦，卻長期放任其四處「趴趴走」總不是辦法。柯文哲也直言，相關問題歷經蔡英文與賴清德總統任期，應當清楚說明如何處理，「行就行，不行就不行」。

台中監獄則指出，有關陳水扁首播主持電視台節目一案，中監本於權責，按管理辦法第7條規定，覈實審核其所提申請與病況，依法予以駁回，也將落實督管，務必恪守相關規範。

