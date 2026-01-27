陳水扁發演講預告「發問不設限」 綠黨團盼謹守保外就醫規定

民進黨立院黨團呼籲陳水扁在台中監獄掌理之下，謹守保外就醫的相關規定。（圖／林煒凱攝）

前總統陳水扁昨宣布2月7日將前往南一中校友交流會演講，且演講後半小時自由發問不設限，台中監獄雖說明陳已報備行程，會依法落實督管，但仍引起網友議論。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天（27日）回應，陳水扁非常關心台灣社會，難免有些對現況的評論跟發言，民進黨團希望台中監獄掌理之下，能謹守保外就醫的相關規定。

前總統陳水扁原訂本月初登場的網路節目《總統鏡來講》，臨時被行政院長卓榮泰喊卡，但陳26日又在臉書發文宣布，2月7日他接受南一中校友會邀請，將於台大校友會館舉行演講，值得一提的是，海報上還特別寫明「演講後半小時自由發問不設限」。

針對陳水扁舉行演講一事，台中監獄昨回應，陳雖已報備行程，中監仍將依「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」規定，持續掌握了解相關情事，依法落實督管。

民進黨團幹事長鍾佳濱今天上午受訪時則說，陳水扁保外就醫至今，國人都很關心他的健康，當然陳也非常關心台灣社會，難免會有些對現況的評論跟發言，民進黨團希望他能在台中監獄的掌理之下，謹守保外就醫的相關規定。



