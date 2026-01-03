陳水扁的影響力在復醒



雙柯會談與陳水扁將主持新的廣播節目,凱達格蘭學校的積極開辦,陳致中遙控凱校,台南市長後選人選舉吳亭妃可能代表民進黨出線,這些跡象顯示陳水扁的影響力在復醒.

前總統陳水扁在 2026 年初展現出顯著的政治活力，包括其主持的廣播與即將開辦的電視節目《總統鏡來講》

凱達格蘭學校（由陳致中擔任執行長）持續培育政經人才，以及扁系人馬在 2026 選舉中的角色。

陳水扁影響力復甦對賴清德本土政權的影響，以及賴總統可能的整合策略：

一、 陳水扁影響力復甦的政治信號

廣告 廣告

助攻與制衡並行： 陳水扁已表態將透過節目助攻民進黨 2026 選情，並預測賴清德能翻轉藍綠版圖。然而，他對時政的犀利評論（如對國會罷免、司法改革的看法）也對執政黨形成輿論制衡。

凱達格蘭學校的影響力： 陳致中經營的凱校不僅是本土派精英的搖籃，更是連結南台灣政界的重要平台。陳水扁親自授課「國家領導藝術」，強化了他在本土陣營的教父地位。

2026 台南市長選戰的關鍵： 扁系色彩鮮明的陳亭妃在目前台南市長民調中領先，且領先幅度相較於賴清德屬意的林俊憲更為穩固。若陳亭妃最終出線，代表扁系勢力在賴清德的「本命區」仍具強大支配力。

二、 對賴清德本土政權的影響

正面影響：

鞏固深綠基本盤： 陳水扁的發聲能有效召喚傳統本土支持者，在賴清德面臨朝小野大局面時，提供外部民意支撐。

選戰話題製造機： 陳水扁擅長議題操作，其節目可成為綠營 2026 縣市長候選人的發聲管道。

潛在風險：

司法與特赦難題： 隨著陳水扁政治活動增加，社會對「特赦問題」的關注度可能再次升高，這對標榜「司法正義」與「廉政」的賴政府來說，是棘手的政治難題。

黨內派系競爭加劇： 扁系與賴系在 2026 提名上的競爭（尤其是台南、高雄），若處理不當可能導致黨內內耗，甚至影響最終大選結果。

三、 賴清德應如何整合為「正面力量」？

尊重與諮詢，化被動為主動： 賴總統可仿效過去與政壇大老的互動模式，在非正式場合針對國家大計（如南向政策、本土教育）與陳水扁進行諮詢，將陳的政治經驗轉化為執政建議，而非單純的政治對抗。

制度化初選機制： 針對陳亭妃與林俊憲的台南市長之爭，賴清德應嚴格執行公正、透明的初選制度。若陳亭妃勝出，賴應大方支持，將其整合進「大本土陣線」，以展現領袖高度。

職能區隔與分工： 讓凱達格蘭學校專注於「人才培訓」與「本土價值深化」，而行政與政策制訂權則保留在府院。將陳水扁定位為「本土價值的守護者」與「資深顧問」，而非直接干預政策的人士。

建立穩定溝通管道： 透過陳致中等新生代政治人物建立與扁家的穩定溝通橋樑，避免因溝通誤解而在廣播、節目中出現傷害政府威信的言論。