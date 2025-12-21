陳水扁直球問「假傳聖旨騙我要特赦？」 柯建銘：蔡英文主動提的

前總統陳水扁專訪立法院民進黨團總召柯建銘。摘自微微笑廣播網YT



總統蔡英文去年520卸任前，傳出有意特赦前總統陳水扁，最後卻因特赦內容無法達成共識而破局。陳水扁在今天（12/21）播出的節目中直球問立法院民進黨團總召柯建銘，去年2月轉達蔡英文要無條件特赦他，是否假傳聖旨騙他？柯強調，「那次是蔡英文自己提起說要特赦你」，所以他才去看陳水扁。

陳水扁在《微微笑廣播網》專訪中，稱要請教柯建銘「羅生門」，「是你騙我，還是怎麼樣？」他指，2024年5月16日，媒體說蔡英文沒有要赦免阿扁，總統府說「本來就無此決定」。

陳水扁說，但去年農曆過年初三（2/12）當天中午12點，柯建銘與立委去拜訪他，一位台南立委事前向他約時間，說要去看他。柯指，「賴惠員」。扁說，他也不知道什麼事，以為柯建銘要拜年，當天柯在賴惠員陪同下到他家，轉達說蔡英文要特赦他，且是無條件特赦，「我也嚇一跳」，結果5月16日總統府說「沒有這個決定」，那為何提前3個月到他家傳達這個意思，說總統（蔡英文）要這樣做，「你假傳聖旨，騙我？」

柯建銘回覆，「總統，我會假傳聖旨嗎？」蔡總統那邊對這個事做不同詮釋，他也尊重，但當時蔡英文找他談這件事，自己很久以前有跟蔡英文拜託特赦陳水扁，蔡說等一個時間來處理，「那次是蔡英文自己提起說要特赦你」，所以他才去看陳水扁，賴惠員跟陳水扁事先都不知道。

柯建銘表示，這件事總統賴清德事後也知道，最後沒有成，就不做任何價值判斷。陳水扁稱，「尊重總統決定，要不要都是她的決定」。柯又稱，最後沒有成，怎麼解釋那是一回事，「但是你的問題現在還是要解決、還是要特赦，這比較重要」。

最後陳水扁笑稱，「感謝啦，沒關係啦，我是想求證，不是你騙我，過年騙我也不好，還以為你送我一個大紅包，結果是假傳聖旨，最後不是（假傳聖旨），這樣就好了」。

