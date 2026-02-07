即時中心／黃于庭報導

國民黨、民眾黨掌握國會多數，不僅多次通過爭議法案，更數度阻擋攸關國家安全韌性的國防特別條例，連付委審查都沒辦法。我國現狀也引來美國關注，美國在台協會（AIT）、國務院多次挺軍購，多名參議員更是接連發聲，表示對在野大幅削減國防預算感到失望。對此，執政時期也曾被擋軍購的前總統陳水扁坦言，自己非常同情總統賴清德，比他當總統時還難做。

陳水扁今（7）日受邀演講，被問及1.25兆國防特別預算，他表示，當初執政也有3大軍購案，預算編列6千多億，後來刪到剩4千多億，本來由特別預算改成一般預算，不過國民黨、親民黨聯手反對，為了3大軍購案中尤其是台電潛艦，「這不是我裝會要買，是李登輝總統說想買10艘」，結果美國時任總統柯林頓不賣，是他比較好運，下任美國總統小布希馬上派人到官邸。

接著，陳水扁說，其實美國也怪過他，因為預算都沒有到立法院審查，自己也很不開心。他更回憶道，當初被罵「凱子外交、凱子軍購」，不過他認為，要刪多少都照立法院；被說不要特別預算、希望改成年度預算，自己也照辦，結果最後還是沒過。

快新聞／直言「非常同情賴清德」！陳水扁嘆任內也被擋軍購：他比我難做

前總統陳水扁。（圖／民視新聞）

回顧軍購史，陳水扁說，國民黨時代要買、美國不賣，扁政府要買、美國也要賣，結果國民黨反對。2009年時任AIT處長楊甦棣請國民黨、親民黨立院高層、重量級委員吃飯，問他們為何反對，而他們則稱沒有反對，「但政治就是這麼玩的」。

最後，陳水扁指出，「國防預算、國家預算可以開這種玩笑嗎？把國家安全全部玩掉，可以嗎？」，並表示非常同情賴清德，也要好好當他的後盾，因為他確實比自己當總統時還難做，所以一定要支持賴清德，更要支持賴政府1.25兆國防特別預算。

原文出處：快新聞／陳水扁直言「非常同情賴清德」！嘆任內也被擋軍購：他比我還難做

