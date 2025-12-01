陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信

藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。

黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在2026地方選舉「翻轉藍綠」的可能性；黃暐瀚解釋，此處的「翻轉藍綠」指的是罷免慘敗的民進黨，可能會在縣市首長選舉有所斬獲，而氣勢正旺的國民黨，則是在準備一舉攻下台南灣時才發現，2026選情不如預期樂觀。

對此黃暐瀚發現，陳水扁的預測竟與中國時報今日頭版內頁「不謀而合」；黃暐瀚引述中時報導內容，其中宜蘭縣、新竹縣、嘉義市、台東縣、雲林縣等5個由藍營執政的縣市，在2026大選將面對選將多、民調落後、尚未整合的問題，因此並不如預期樂觀。

黃暐瀚進一步表示，雖然國民黨劍指拿下民進黨執政的嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣的「5綠」，但如果藍營連5藍都守不住，更別說要搶下南台灣、重傷賴清德，對國民黨主席鄭麗文的威信也是一大挑戰。

