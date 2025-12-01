陳水扁看好賴清德2026翻轉版圖 何欣純：最關鍵在提前佈局

何欣純日前獲得民進黨提名參選台中市長。 圖：新頭殼資料照

[Newtalk新聞] 前總統陳水扁日前表示，看好現任總統賴清德在 2026 地方選舉「翻轉藍綠版圖」，更稱賴清德是「最會打破魔咒的總統」，直言「第六感很準」。對此，民進黨台中市長參選人、立委何欣純今（1）日回應表示，民進黨確實已在多個縣市提前啟動提名與佈局，包含台中、台東、嘉義等地都比對手更早，「越早提名、越早佈局，就越能讓地方選民認識候選人」。

何欣純指出，陳前總統的選舉經驗豐富，他對局勢的判斷有其獨到之處，而民進黨目前的策略也正是提前整合地方力量，讓中央與地方的治理能更快接軌。她強調，民進黨希望透過提前佈局，讓選民理解黨在中央執政後如何與地方合作，帶動各地發展，「中央、地方合作一定可以讓台灣、讓台中更好」。

針對民眾黨立委麥玉珍表態不排除投入台中市長選舉，引發外界關注三強鼎立態勢成形。何欣純表示，麥玉珍身為新住民、長期深耕中台灣，如有意願參選，她給予祝福。而國民黨方面也已有包括楊瓊瑜等人陸續表態。她認為，「表態越來越多，都是好事」，只要有心為台中服務的人，她都歡迎。

不過，她強調，台中市民最重視的是每位候選人能端出什麼「政見牛肉」。無論誰表態參選，市民都會用智慧做出判斷。「我會按照自己的步驟前進，提出更多政見內容，讓台中市民知道，選擇我就對了。唯一的選擇是何欣純，最好的選擇就是何欣純。」

她也表示，未來將持續推出具體政策，讓市民看到值得信賴且能真正讓台中變得更好的選擇。

