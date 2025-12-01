陳水扁看好賴清德2026翻轉版圖 黃暐瀚：五綠失一地賴清德重傷 五藍守不住遑論攻南高
國民黨在這五個縣市：宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、台東縣、雲林縣並非穩操勝券
前總統陳水扁預言賴清德可能打破「執政黨地方必敗」魔咒，民進黨有望從五綠增至十縣市。政治評論員黃暐瀚分析三都五綠選情：五綠（嘉義台南高雄屏東澎湖）任失一地賴清德就重傷，五藍（宜蘭新竹彰化台東雲林）守不住，國民黨主席鄭麗文黨威信受挑戰。黃暐瀚直言，「如果這五藍都守不住，遑論搶下南高？」
陳水扁看好賴清德有望破魔咒 逆轉藍綠版圖
前總統陳水扁日前在廣播節目中分析，2026年地方選舉將是賴清德總統的執政期中考。他指出，雖然執政黨在期中選舉通常處於劣勢，但賴清德過去多次突破政治常規，這次也可能改寫藍綠版圖。
陳水扁回顧歷史指出，自1996年台灣首次總統直選以來，執政黨在地方選舉的席次呈現遞減趨勢。當年李登輝以超過五成得票率贏得總統大選，但隔年地方選舉民進黨就拿下12個縣市；2000年他執政後，2001年民進黨降至9席；蔡英文執政期間更從2018年的6席萎縮到2022年僅剩5席。
不過，陳水扁強調，賴清德的政治經歷相當特殊——從行政院長、副總統一路晉升到民選總統，創下台灣政壇前所未有的紀錄。正因如此，他認為賴清德具備扭轉「執政黨地方必敗」魔咒的能力，並以「我的第六感很準」表達對2026選情的樂觀預期。
陳水扁除了公開表態支持，更透露他的「第六感」認為高雄市長陳其邁應該是支持邱議瑩的。他預言，經歷大罷免案後的民進黨，可能在2026縣市長選舉意外有所斬獲，形成「翻轉藍綠」的局面。
藍營支持者過度樂觀：國民黨台南高雄未必穩贏
黃暐瀚在今天（12月1日）的節目中提醒，國民黨支持者認為台南、高雄「十拿九穩」的想法過於樂觀，直言「我不覺得」，目前這兩個民進黨執政縣市「還沒有到危機說要掉了」的程度。
黃暐瀚指出，民進黨所謂的「三都五綠」是賴清德的重中之重。三都指的是新北市、台南市、高雄市；五綠則是目前五個民進黨執政的縣市——嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣和澎湖縣。他分析，如果這五綠不但守住，還能攻下新北等縣市，民進黨可能從五席增加到十個縣市。
黃暐瀚強調，所謂「三都五綠」中，五綠是賴清德的「本命區」，三都則是「觀察重點」。他解釋，新北市之所以被列入三都，是因為這是全台最大縣市，擁有400萬人口，「一旦新北有變的話，對2028都會有衝擊」。
他指出，五綠中任失一地，對賴清德來說就是重傷，按照民進黨傳統，黨主席就要下台。但如果這五個都守下來，甚至還能攻城掠地，最想要的「one piece」就是新北市。
高雄選情：邱議瑩民調領先但差距在誤差內
在高雄市長民進黨初選方面，黃暐瀚分析，邱議瑩雖然在上報11月24至26日的民調中以51.9%領先，賴瑞隆的50.4%，但差距僅約2%，完全在誤差範圍內。許智傑也有50%支持度，三強糾纏態勢明顯。這份民調共訪問1074人，在95%信心水準下，誤差為正負3%。
值得注意的是，邱議瑩已獲得前總統陳水扁公開力挺，陳水扁在其廣播節目中訪問邱議瑩，並撰文認為邱議瑩是高雄市長陳其邁認可的人選。此外，前行政院長蘇貞昌也為邱議瑩站台，加上立委黃捷、李柏毅表態支持，在高雄八位立委中，邱議瑩陣營就掌握三席。
黃暐瀚分析，邱議瑩在代理期間不可諱言遭受很多地方施政負面新聞的影響，「大樹光電波、美濃大峽谷」等爭議都在她的選區內，聲勢確實受到影響。但隨著蘇貞昌、陳水扁等大老力挺，加上扁系人馬全力動員，邱議瑩的氣勢似乎正在回升。
邱議瑩一直配戴彩虹領巾，展現支持性平、同婚的立場，這也讓她獲得特定選民的認同。陳水扁評估，雖然邱議瑩在這份民調中領先，但「差距拉得也太近了」，顯示高雄初選競爭激烈程度。
黃暐瀚指出，民進黨的提名方式是「只要能贏，民調最高的那個人」就會出線，這兩個條件必須同時滿足。高雄與台南將在明年1月18日做出提名決定。
台南戰局：謝龍介「只當四年」成殺著
在台南方面，國民黨推出的謝龍介延續上次僅輸不到五萬票的氣勢，這次更祭出「只當四年」的策略。黃暐瀚分析，這是一個很厲害的殺著，因為可以吸引民進黨初選落敗者的支持者，訴求「你支持的人四年後還有機會」。
謝龍介的這個策略，是要同時吸引兩種選民：一方面鞏固國民黨支持者（他們應該不會有什麼懸念就是支持他），另一方面則是要拉攏綠營初選過後落敗那一方的支持者。黃暐瀚認為，這招相當高明，因為等於告訴落敗陣營：「選我，你要支持的人四年後還有機會。」
不過，黃暐瀚強調，關鍵仍在民進黨是否團結。他指出，如果明年2月初選後撕破臉，沒有被提名的人宣布脫黨參選，那麼柯志恩跟謝龍介「可以先去訂buffet」。但若民進黨按照以往慣例，民調高的人獲得提名且黨內團結，國民黨的勝算就不如想像中高。
黃暐瀚直言，台南高雄「穩贏嗎？很難講」。他認為，目前看幾分民調，台南有某一位候選人是「固定領先」的，如果按照民進黨以往的提名經驗，民調高的那個人最後被提名，而且黨內會團結。「但不團結，當然國民黨都有機會了，那就看團不團結了。」
新北成最大變數：藍白整合是關鍵
黃暐瀚點出，新北市是全台最大票倉，擁有400萬人口，對2028年總統大選具有關鍵影響。從2001年周錫瑋開始，經過朱立倫到侯友宜，國民黨已在新北（前台北縣）連勝五次。他強調，從2001年之後一直到現在，周錫瑋、朱立倫、侯友宜加起來已經五次選舉都是國民黨在這個全國最大票倉獲勝。「但是選總統，民進黨已經贏三次了，可是縣市長都是國民黨的情況之下，民進黨還能贏。如果縣市長翻轉變成是蘇巧慧贏的話，那對民進黨的2028來講，當然是大大有利。」
目前民進黨確定推出蘇巧慧，國民黨方面則有副市長李四川與立委黃國昌可能角逐。黃暐瀚引述民調指出，若一對一對決，蘇巧慧僅落後李四川10%；若三腳督，差距縮小到4至5%。他認為，如果李四川與黃國昌兩強相爭無法整合，蘇巧慧將有漁翁得利的機會。
黃暐瀚分析，「只是黃國昌跟李四川如果沒有要硬碰硬，那當然就是一對一。那一對一的話，三都五綠的關注點就會變成是另外兩都——高雄跟台南。」他特別提到上禮拜的民調顯示，蘇巧慧跟李四川「沒有差那麼多」，一對一差10%，三腳督的話差大概四五%而已，「所以蘇巧慧看起來機會就比大家想象中還要高很多。」
台中盧秀燕過三關：滿意度破六成
在台中選情方面，黃暐瀚分析現任市長盧秀燕雖然今年經歷氣爆案、關稅衝擊、豬瘟危機等三大考驗，但根據匯流民調，盧秀燕滿意度仍有62%，不滿意度27.6%，市府團隊滿意度也達60%。
黃暐瀚將這三個挑戰稱為「燕過三關」。他指出，今年2月台中星光三月發生氣爆案，之後也造成很多影響，「每次只要有重大的市政缺失、公安，一定會受衝擊。」第二關是4月以後的關稅問題，台中的工廠、螺絲業等都很擔心美國訂單受影響，「盧秀燕為什麼不選黨主席？她那時候開記者會講，媽媽要顧家、要顧台中。」第三關當然就是豬瘟，「豬瘟還好後來也沒有散出去，算是危機控管。」
黃暐瀚表示，台中市府團隊和盧秀燕市長的幕僚們看到這份民調「大為振奮」，因為滿意度有到破六成，「所以幕僚們也就放下了心中的大石頭。」市府團隊的滿意度是60%，比盧秀燕市長本人少2%，不滿意度都是27.6%。
至於接棒人選，同一份民調顯示，國民黨主席江啟臣的看好度遠高於民進黨的何欣純。不過黃暐瀚也提到，黨內還有七屆立委楊瓊瓔、民眾黨立委賴玉珍表達參選意願，是否會影響江啟臣的「定於一尊」地位，還有待觀察。
黃暐瀚分析台中情勢時指出，因為盧秀燕民調領先，「支持盧秀燕的人把對盧秀燕的支持轉到江啟臣身上，其實是很自然的。」再者，現在盧秀燕非常重用的副市長鄭照新，「他原本就是江啟臣在立法院的助理，所以有一樣的助理、有一樣的羈絆、中間的聯絡人，所以看來這個關係會還不錯。」
國民黨五縣市「還不是板上釘釘」
黃暐瀚指出，國民黨在以下五個縣市的選情並非穩操勝券：
宜蘭縣：藍營內部三人搶提名，包括立委吳宗憲、議長張勝德、代縣長林茂盛，反觀民進黨已確定推出林國璋律師。黃暐瀚指出，宜蘭並非藍大於綠的地方，頂多藍綠五五波，若藍營整合不好，民進黨將有機會。
新竹縣：民進黨可能推出鄭朝方，國民黨方面有副縣長陳建賢、立委徐欣瑩和林思銘表達意願。黃暐瀚透露，目前民調顯示鄭朝方的支持度比藍營三人都高，國民黨內部對此感到擔憂。
彰化縣：民進黨推出四人競爭（黃秀芳、陳素月、林世賢、邱建富），國民黨也有三人角逐（謝衣鳳、洪榮章、柯呈枋），雙方都需要時間整合。黃暐瀚提到柯呈枋「以前當過卓伯源縣長時候的副縣長」，所以彰化也會有很多變數。
台東縣：立委陳瑩有意推出原住民籍縣長參選人，可能改變選情結構。
雲林縣：張家郡對上劉建國，勝負難料。
黃暐瀚引述中國時報報導指出，這五個縣市對國民黨來講「目前狀況還不是板上釘釘」，不像台北市與桃園市選情那麼樂觀。他警告，國民黨若在這些地方「大意失荊州」，加上民進黨守住三都五綠，就可能出現陳水扁所說的「翻轉」——但翻轉的方向恐怕對藍營不利。
2026藍綠版圖可能翻轉？綠台南高雄未必穩贏？藍若大意恐失荊州？
黃暐瀚總結指出，2026年地方選舉可能出現雙向翻轉：民進黨想攻下的新北、宜蘭、新竹等地未必能成功，但台南、高雄是否穩贏也很難講；相對地，國民黨自認不會輸的縣市，若整合不當也可能失守。
他強調，明年1月18日台南、高雄的提名結果，以及2月各縣市初選是否撕破臉，將是觀察選情的關鍵轉捩點。最終版圖如何變化，還有一年時間可以觀察。
