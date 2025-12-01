陳水扁看好賴清德2026翻轉版圖 黃暐瀚：藍營台南高雄不是十拿九穩、五縣市還不是板上釘釘勝選

前總統陳水扁預言賴清德可能打破「執政黨地方必敗」魔咒，民進黨有望從五綠增至十縣市。政治評論員黃暐瀚分析三都五綠選情：高雄邱議瑩獲扁蘇加持、台南謝龍介「只當四年」策略、新北仍有變數，宜蘭、新竹縣、彰化等五縣市「還不是板上釘釘」勝選，若整合不當，恐在部分地方大意失荊州。

陳水扁看好賴清德有望破魔咒 逆轉藍綠版圖

前總統陳水扁日前在廣播節目中分析，2026年地方選舉將是賴清德總統的執政期中考。他指出，雖然執政黨在期中選舉通常處於劣勢，但賴清德過去多次突破政治常規，這次也可能改寫藍綠版圖。

陳水扁回顧歷史指出，自1996年台灣首次總統直選以來，執政黨在地方選舉的席次呈現遞減趨勢。當年李登輝以超過五成得票率贏得總統大選，但隔年地方選舉民進黨就拿下12個縣市；2000年他執政後，2001年民進黨降至9席；蔡英文執政期間更從2018年的6席萎縮到2022年僅剩5席。

不過，陳水扁強調，賴清德的政治經歷相當特殊——從行政院長、副總統一路晉升到民選總統，創下台灣政壇前所未有的紀錄。正因如此，他認為賴清德具備扭轉「執政黨地方必敗」魔咒的能力，並以「我的第六感很準」表達對2026選情的樂觀預期。

藍營支持者過度樂觀：國民黨台南高雄未必穩贏

黃暐瀚在今天（12月1日）的節目中提醒，國民黨支持者認為台南、高雄「十拿九穩」的想法過於樂觀，目前這兩個民進黨執政縣市「還沒有到危機說要掉了」的程度。

黃暐瀚指出，民進黨所謂的「三都五綠」是賴清德的重中之重。三都指的是新北市、台南市、高雄市；五綠則是目前五個民進黨執政的縣市——嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣和澎湖縣。他分析，如果這五綠不但守住，還能攻下新北等縣市，民進黨可能從五席增加到十個縣市。

高雄選情：邱議瑩民調領先但差距在誤差內

在高雄市長民進黨初選方面，黃暐瀚分析，邱議瑩雖然在上報11月24至26日的民調中以51.9%領先，賴瑞隆的50.4%，但差距僅約2%，完全在誤差範圍內。許智傑也有50%支持度，三強糾纏態勢明顯。

值得注意的是，邱議瑩已獲得前總統陳水扁公開力挺，陳水扁在其廣播節目中訪問邱議瑩，並撰文認為邱議瑩是高雄市長陳其邁認可的人選。此外，前行政院長蘇貞昌也為邱議瑩站台，加上立委黃捷、李柏毅表態支持，在高雄八位立委中，邱議瑩陣營就掌握三席。

黃暐瀚指出，民進黨的提名方式是「只要能贏，民調最高的那個人」就會出線，這兩個條件必須同時滿足。高雄與台南將在明年1月18日做出提名決定。

台南戰局：謝龍介「只當四年」成殺著

在台南方面，國民黨推出的謝龍介延續上次僅輸不到五萬票的氣勢，這次更祭出「只當四年」的策略。黃暐瀚分析，這是一個很厲害的殺著，因為可以吸引民進黨初選落敗者的支持者，訴求「你支持的人四年後還有機會」。

不過，黃暐瀚強調，關鍵仍在民進黨是否團結。他指出，如果明年2月初選後撕破臉，沒有被提名的人宣布脫黨參選，那麼柯志恩跟謝龍介「可以先去訂buffet」。但若民進黨按照以往慣例，民調高的人獲得提名且黨內團結，國民黨的勝算就不如想像中高。

新北成最大變數：藍白整合是關鍵

黃暐瀚點出，新北市是全台最大票倉，擁有400萬人口，對2028年總統大選具有關鍵影響。從2001年周錫瑋開始，經過朱立倫到侯友宜，國民黨已在新北（前台北縣）連勝五次。

目前民進黨確定推出蘇巧慧，國民黨方面則有副市長李四川與立委黃國昌可能角逐。黃暐瀚引述民調指出，若一對一對決，蘇巧慧僅落後李四川10%；若三腳督，差距縮小到4至5%。他認為，如果李四川與黃國昌兩強相爭無法整合，蘇巧慧將有漁翁得利的機會。

台中盧秀燕過三關：滿意度破六成

在台中選情方面，黃暐瀚分析現任市長盧秀燕雖然今年經歷氣爆案、關稅衝擊、豬瘟危機等三大考驗，但根據匯流民調，盧秀燕滿意度仍有62%，不滿意度27.6%，市府團隊滿意度也達60%。

至於接棒人選，同一份民調顯示，國民黨主席江啟臣的看好度遠高於民進黨的何欣純。不過黃暐瀚也提到，黨內還有七屆立委楊瓊瓔、民眾黨立委賴玉珍表達參選意願，是否會影響江啟臣的「定於一尊」地位，還有待觀察。

國民黨五縣市「還不是板上釘釘」

黃暐瀚指出，國民黨在以下五個縣市的選情並非穩操勝券：

宜蘭縣：藍營內部三人搶提名，包括立委吳宗憲、議長張勝德、代縣長林茂盛，反觀民進黨已確定推出林國璋律師。黃暐瀚指出，宜蘭並非藍大於綠的地方，頂多藍綠五五波，若藍營整合不好，民進黨將有機會。

新竹縣：民進黨可能推出鄭朝方，國民黨方面有副縣長陳建賢、立委徐欣瑩和林思銘表達意願。黃暐瀚透露，目前民調顯示鄭朝方的支持度比藍營三人都高，國民黨內部對此感到擔憂。

彰化縣：民進黨推出四人競爭（黃秀芳、陳素月、林世賢、邱建富），國民黨也有三人角逐（謝衣鳳、洪榮章、柯呈枋），雙方都需要時間整合。

台東縣：立委陳瑩有意推出原住民籍縣長參選人，可能改變選情結構。

雲林縣：張家郡對上劉建國，勝負難料。

黃暐瀚引述中國時報報導指出，這五個縣市對國民黨來講「目前狀況還不是板上釘釘」，不像台北市與桃園市選情那麼樂觀。他警告，國民黨若在這些地方「大意失荊州」，加上民進黨守住三都五綠，就可能出現陳水扁所說的「翻轉」——但翻轉的方向恐怕對藍營不利。

2026藍綠版圖可能翻轉？綠台南高雄未必穩贏？藍若大意恐失荊州？

黃暐瀚總結指出，2026年地方選舉可能出現雙向翻轉：民進黨想攻下的新北、宜蘭、新竹等地未必能成功，但台南、高雄是否穩贏也很難講；相對地，國民黨自認不會輸的縣市，若整合不當也可能失守。

他強調，明年1月18日台南、高雄的提名結果，以及2月各縣市初選是否撕破臉，將是觀察選情的關鍵轉捩點。最終版圖如何變化，還有一年時間可以觀察。