陳水扁看好賴清德2026翻轉藍綠版圖：最會「打破魔咒」的總統

賴清德今年9月探病扁嫂吳淑珍，與陳水扁合照。翻攝自陳水扁臉書



2026縣市長選舉被視為總統賴清德的「期中考」，由於藍營2018、2022年在地方選舉皆大有斬獲，不少人認為綠營在地方選舉情勢相對緊繃。對此，前總統陳水扁昨（11/30）直言，他認為賴清德過去屢屢打破政治魔咒，他相信賴有翻轉局勢的能力，不過，他也直言，「明年不能掉以輕心」。

陳水扁30日在廣播節目《有夢上水》專訪民進黨高雄市長初選參選人邱議瑩，他對邱議瑩說，自己與陳其邁談選舉時，常聽到對邱議瑩的肯定，直說自己「第六感很準」，認為陳其邁內心應該覺得邱最能延續他的施政藍圖，不過他也強調自己不會代替陳其邁發言。

廣告 廣告

同時，陳水扁也提醒，依照現今民調顯示，民進黨不論在高雄市派出誰，皆領先國民黨擬參選人柯志恩，但2018年時民進黨也有大好優勢，最終大意失荊州翻盤，因此明年更不能掉以輕心。

至於2026年地方選舉選情，由於藍營2018、2022年地方選舉皆斬獲佳績，今年大罷免又以「32比0」完封，基層一片看好，期待2026年勝選能為2028重返執政鋪路，黨主席鄭麗文近日積極深入各縣市輔選，相較之下，綠營在多個縣市選舉要拼翻轉，被認為選情較緊繃。

對此，陳水扁則認為，回顧過去賴清德打破不少魔咒，當過行政院長、副總統到選上總統，沒有人有如此能力。他舉1996、2001、2018與2022年為例，民進黨執政後地方縣市版圖一直在縮減，但他相信賴清德具有翻轉局勢的能力，看好賴能帶領民進黨在明年地方選舉大有斬獲，

更多太報報導

綠營彰縣長提名4搶1白熱化！邱建富布條遭覆蓋、林世賢喊冤籲提供線索

對決謝龍介 陳以信推台南第3胎公托幼免費、第4胎社宅優先

嗆對手「只會花錢做民調造勢」 林岱樺：帶風向應適可而止