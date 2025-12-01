陳水扁看好賴清德2026翻轉藍綠版圖 網友反問一句酸爆

針對2026地方選舉，藍綠白三大陣營皆已展開布局與提名，前總統陳水扁分析認為，賴清德是「最會打破魔咒的總統」，有望在2026年地方選舉翻轉藍綠版圖；不過，網友對此則直言，「不是啊，南部本來就是綠的天下，你說的反轉藍綠版圖⋯這是反諷嗎？」

由陳水扁主持的廣播節目《有夢上水》，11月30日播出他與民進黨立委邱議瑩的訪談。談及明年地方選舉時，他指出，這是賴清德的「期中選舉」，依過往紀錄，期中選舉對執政黨相對不利，但賴清德是「最會打破魔咒的總統」，有機會扭轉歷史慣性。他並稱自己對賴清德有期待，也有信心。

談到民進黨高雄市長初選，陳水扁還自曝，與陳其邁私下談選舉時，常聽到陳其邁肯定邱議瑩，「我第六感很準，我覺得邱議瑩就是陳其邁認可、能延續施政理念跟藍圖、無縫接軌的人。」但他強調，自己不替陳其邁發言，只是分享觀察。

然而，陳水扁的相關評論曝光後，有不少網友湧入Yahoo相關新聞底下留言，已有超過百則留言討論，其中熱門留言有「真準：翻專綠版圖，嘉南高屏都翻」、「阿扁「第六感狠準」，每一感一億總共六億，海角七億還剩一億」、「阿扁的第六感感應到海角有七億」、「先恭喜柯志恩啦」。

