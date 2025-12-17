陳水扁確定轉戰電視圈主持鏡電視節目｢首集邀許信良｣! NCC：違規

前總統陳水扁。 圖：黃建豪／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 前總統陳水扁傳出將與鏡電視合作推出主持全新談話節目「總統鏡來講」，引發社會關注。對於陳水扁將擔任節目主持人一事，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹先前在立法院備詢時明確表示，鏡電視若製播政論性質的節目，將涉及違規。然而，有媒體爆料，該節目已敲定將於明年1月正式開播。

根據上報報導，鏡電視替陳水扁開設的節目《總統鏡來講》，已確定將在明年1月開播，首集將邀請民進黨前主席許信良擔任來賓，許信良過去曾與陳水扁在2000年總統初選中競爭，甚至因此退黨，但多年來他也多次公開呼籲特赦陳水扁，如今更親自以行動支持扁重登螢光幕。

報導提到，許信良新書《天命》問世不久，陳水扁便透過與許信良交情深厚的媒體人牽線發出邀請，而許信良也答應錄影，書中相關內容將成為節目首集的重要討論焦點。此外，立法院交通委員會8日審查《衛星廣播電視法》部分條文修正案，NCC主委陳崇樹列席備詢指出，目前鏡電視仍不得開設政論節目，而其官方網站目前也未見相關公告，NCC將持續監督。

陳崇樹強調，至於受刑人是否可公開活動，屬法務部的職權範圍，NCC予以尊重。有立委質詢指出，鏡電視部分節目以主持人單獨訪談政論圈常客的方式呈現，疑似規避不得製播政論節目的規範；陳崇樹回應，NCC已去函要求鏡電視說明，先前也曾針對《大選鏡來講》發出警告。

陳崇樹表明，若後續調查認定節目內容屬政論範疇，將依相關法規處理，該開罰就會開罰。鏡電視去年曾提出營運計畫變更申請，規劃新增政論節目內容，但因當時NCC委員人數未達法定門檻，無法召開委員會審議，因此也已明確提醒鏡電視，在相關申請尚未核准前，仍不得製播政論性談話節目。

