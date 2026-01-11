陳水扁私房照突公開！同框「賴蔡合影」擺桌上

政治中心／李汶臻報導

前總統陳水扁日前高調宣布，將在鏡電視官網開播新節目《總統鏡來講》，豈料原定將在1月4日播出的節目卻臨時喊卡。阿扁隨後接連在臉書有感而發，對於有人質疑他保外就醫11年、屢踩「五不原則」的說法，他本人也給出正面回應。今（11）日一早阿扁又上傳最新畫面，其中談到「療癒受傷的心靈」，再度引發外界討論。

農曆新年將近，近年來勤練書法的前總統陳水扁一今（11）日早上就在臉書粉專發文，貼出自己在家中拿毛筆、親寫春聯的私房照。他透露，自己去（2025）年4月19日封筆至今已近9個月，這次他為了療癒受傷的心靈重燃對書法的熱情，並提筆寫丙午年的獨一無二春聯：「龍飛蛇去馬奔騰，馬如遊龍車如水」。

陳水扁「療癒受傷的心」PO照了！同框合影「賴清德、蔡英文」網狂放大

陳水扁「封筆9個月」重燃熱情，開寫春聯PO照了。（圖／翻攝自臉書@陳水扁新勇哥物語）





值得注意的是，畫面可見書桌上放著2026年的最新年曆，仔細放大一看，桌曆封面照是2024國慶大會上，阿扁與前總統蔡英文、總統賴清德及其夫人吳玫如的同框畫面。畫面中，賴清德站在前方致詞，後方的阿扁和小英兩人則是並肩而坐。





2024年總統賴清德上任後的首次國慶大會，陳水扁（右）與蔡英文（左）並肩而坐、相談甚歡。（圖／民視新聞）





原文出處：陳水扁曬1照喊：療癒受傷的心！網放大「同框賴清德、蔡英文合影」擺桌上

