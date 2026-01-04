陳水扁稱卓榮泰下令禁播 鏡電視回應尊重

〔記者林南谷／台北報導〕前總統陳水扁在鏡新聞推出新節目原訂今(4)日早上10點首播，不過，陳水扁一早突以「卓院長下令，阿扁不來了」為題在臉書發文表示：「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠。」對此，鏡電視稍早也做出回應。

鏡電視聲明表示，突聞阿扁前總統原定今(4)日首播之《總統鏡來講》節目，因「卓院長下令，阿扁不來了」，鏡電視表示尊重，將暫停今日上午原定播出之節目，一切以主持人阿扁前總統考量為主。

陳水扁日前宣布，他在鏡新聞線上的新節目開張「阿扁來了」，強調新節目會在今日登場，是從國家高度洞察世局，節目原定今日早上10時首播。

一早陳水扁發文表示：「雖然NCC放行鏡新聞線上播出，矯正署林署長卻跟阿扁電話證實行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，期待阿扁主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了。」

