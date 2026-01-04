陳水扁稱新節目播了就要被抓回籠 矯正署：沒收到訊息

政治中心／劉宇鈞報導

前總統陳水扁於鏡新聞新節目原定今（4）日早上10時首播，不過陳一早以「卓院長下令，阿扁不來了」為題發文稱，「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。對此，矯正署副署長劉明彰說，他沒收到相關訊息，無從評論回應。

保外就醫的陳水扁近來積極經營社群平台，他2日釋出節目宣傳短片，預告將在節目中進行「史無前例的深度對話」，首集預定今日上午10時線上播出。

陳水扁上午8時左右突發文指出，《卓院長下令，阿扁不來了》，原定1月4日首播《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，但矯正署林署長卻跟他電話證實，卓榮泰下令不准播出，否則就要抓他回籠，期待他主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了。

針對陳水扁的言論，矯正署副署長劉明彰上午受訪時回應，有關受刑人保外醫治期間的應遵守事項，均由矯正機關依照《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》法規規定，落實訪查跟督管。

劉明彰強調，「至於那個有關於是不是有收到行政院長的指示，我沒有收到相關訊息，也無從評論回應」。

