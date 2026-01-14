陳水扁突揭2022苗栗縣長選舉內幕 綠營曾找鍾東錦談合作

苗栗縣長鍾東錦2022年參選苗栗縣長時，被對手爆出有砍人前科；前總統陳水扁今（14）日發文揭，鍾東錦當年的辯護律師就是他。扁還說，鍾東錦向他透露，2022年的苗栗縣長選舉，時任民進黨秘書長林錫耀曾找他談合作的可能性。

鍾東錦（原名鍾朝平）2022年以無黨籍身分參選苗栗縣長時，曾被對手公布一起發生在1986年5月的衝突致死案判決書內容；鍾東錦為此召開記者會坦承說明，最後仍順利當選。

陳水扁今在臉書表示，鍾東錦專程到台南感謝他。他回憶，自己在出任立委前還可以執行律師業務時，為鍾東錦該案件辯護，並透露約40年前，鍾東錦年輕氣盛，由於跟好友在台北市錦州街一起吃宵夜，分坐兩桌，隔鄰不認識的已醉酒年輕人過來摸其中一位小姐，引起公憤，繼而打群架，導致該醉男頭部不慎碰到桌子意外死亡。

陳水扁表示，後來自己參與選舉，鍾東錦多少也有幫忙。陳水扁也說，鍾東錦還透露2022年的縣長選舉，「民進黨中央黨部秘書長（指林錫耀）曾找鍾談合作的可能性，鍾說如果民進黨的候選人可以當選，他繼續當議長也不錯，選後他再退出國民黨，就沒有2026他代表國民黨的藍綠對決。」

