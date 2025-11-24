陳水扁突爆「轉行賣小吃」！75歲落差模樣流出網一看真相笑了

政治中心／綜合報導



前總統陳水扁日前才針對現任副總統蕭美琴於歐洲議會「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說，親自發文表達恭喜，更點名總統賴清德：「期待賴總統能成為在歐洲議會演說的第一人！」引發討論，如今陳水扁突曬出一張在小吃攤營業的照片，爆出「阿扁改行了！」，讓上萬網友急忙到場關心陳水扁近況。









75歲陳水扁突爆「轉行賣小吃」！路邊開店「落差模樣」真相曝光網愣：看起來…

陳水扁日前才針對蕭美琴歐洲IPAC演講發表評論。（圖／民視資料照）





75歲陳水扁於今（24日）在個人經營Threads、IG帳號突發喊出「阿扁改行了」，並介紹「陳水扁時開張了！歡迎光臨」等文字，瞬間驚動上萬名網友，陳水扁隨文更附上照片，只見陳水扁穿上深藍色圍裙，笑吟吟拿起大湯勺撈鍋中肉餃，熱氣蒸騰、搭配背後滿座的顧客，斷面看起來經營得相當不錯，不過馬上就有網友發現畫面右下角有「DreaminaAI」的文字標記，察覺這張照片是AI創作並非真實圖像。

陳水扁曬出擺攤賣扁食的照片，秒被網友看破。（圖／翻攝自陳水扁@IG）

網友見到陳水扁的幽默發文紛紛到場留言討論：「阿扁總統學會AI做圖了嗎？」、「學會AI了」、「阿扁總統早安！生意看起來很好」、「笑死阿扁都在家自學AI嗎？」、「老闆…你扁食像水餃一樣大耶」、「之前P圖現在會AI了」、「素材進化了」、「水哥幽默喔」，更有網友展開一連串趣味接龍：「隔壁呂秀蓮子湯」、「再去學習蔡英文」、「學完英文趕緊去吃一鍋蘇貞鯧魚米粉」、「吳敦義麵」。













