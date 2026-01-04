陳水扁節目不播了 柯文哲批司法矛盾

〔記者林宜樟／嘉義報導〕前總統陳水扁先前宣布要開新節目，但他今天以「卓院長下令，阿扁不來了」為題在臉書發文稱「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠。」：對此，台灣民眾黨創黨主席柯文哲說，自己以前是陳水扁的醫師，對他健康狀況很瞭解，而從陳水扁交保事件可看出，為什麼台灣人民不相信司法，「交保就交保，特赦就特赦，不給特赦，卻又讓他趴趴走，這不是辦法」。

陳水扁原定今天上午播出的新節目「總統鏡來開講」臨時喊卡，他今在臉書爆料，是因行政院長卓榮泰下令不准播出；他發文表示，「雖然NCC放行鏡新聞線上播出，矯正署林署長卻跟阿扁電話證實行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，期待阿扁主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了。」

廣告 廣告

柯文哲說，對於陳水扁的狀況，前總統蔡英文不處理，賴清德總統也不處理，「要特赦就特赦，不特赦就講清楚怎麼做」，台灣司法為什麼不被人民相信，陳水扁的交保事件就是例子，「法律搞清楚，行就行，不行就不行，講清楚」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

開新節目「總統鏡來講」突喊卡！ 陳水扁臉書爆這長官阻擋

陳水扁爆新節目因卓榮泰突喊卡 矯正署：未收到相關訊息

北京神盾失效! 委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中崩潰

自由觀點》原來作奸犯科 才是大尾政客

