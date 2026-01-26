陳水扁節目喊停後再宣布2/7受邀開講座 中監：依法落實督管

前總統陳水扁目前正保外就醫，他日前主持節目臨時喊停，不過陳水扁今天（26日）又宣布，受南一中校友交流會邀請演講，將於2月7日舉辦「就讀南一中對阿扁從政的影響」講座。台中監獄對此表示，陳水扁雖已報備行程，但仍將依《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》規定，依法落實督管。

前總統陳水扁26日宣布，受南一中校友交流會邀請演講，將於2月7日舉辦「就讀南一中對阿扁從政的影響」講座。（中央社資料照）

陳水扁日前宣布，將主持國政訪談節目《總統鏡來講》，在鏡新聞YouTube頻道播出。台中監獄依《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》規定，覈實審核陳水扁所提申請與病況，依法駁回。

陳水扁今天在臉書粉絲專頁「陳水扁新勇哥物語」發文表示，應邀南一中校友交流會特別講座，2月7日將在台大校友會館演講「就讀南一中對阿扁從政的影響」。活動海報上備註，演講後將有半小時問答時間，自由發問不設限。

台中監獄今天透過文字稿表示，陳水扁雖已報備行程，台中監獄仍將依《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》規定，持續掌握瞭解相關情事，依法落實督管。

責任主編：于維寧