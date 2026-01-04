陳水扁節目喊停 稱「卓榮泰下令不准播出 」矯正署：中監依法駁回申請

前總統陳水扁目前正保外就醫，他日前宣布，將主持國政訪談節目《總統鏡來講》，原訂今天（4日）起在網上平台播出。陳水扁今天表示，節目臨時喊停，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓他回籠。鏡電視回應，一切以主持人阿扁前總統考量為主。矯正署指出，台中監獄依受刑人保外醫治審核基準及管理辦法規定，覈實審核陳水扁所提申請與病況，依法駁回。

前總統陳水扁4日上午表示，網上訪談節目臨時喊停，因為行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓他回籠。（中央社資料照）

法務部矯正署下午發布新聞稿指出，依《監獄行刑法》與《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》規定，是讓無法於監內接受適當醫療的受刑人，在遵守國家法令規範下，獲得所需健康照護。有關陳水扁辦理保外醫治至今，均由中監依法派員訪察、督管保外期間所有活動。此次，中監是本於權責，按受刑人保外醫治審核基準及管理辦法第7條規定，覈實審核陳水扁所提申請與病況，依法予以駁回，並落實督管陳水扁務必恪守相關規範。

《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》第7條規定，保外醫治受刑人於保外醫治期間應遵守下列事項，包括未經監獄核准，不得從事與治療目的不符或顯然無關的活動等。

陳水扁日前在臉書粉絲專頁「陳水扁新勇哥物語」宣布，將主持國政訪談節目《總統鏡來講》，4日起在鏡新聞YouTube頻道播出。

陳水扁今天上午在臉書粉絲專頁以「卓院長下令，阿扁不來了」為題發表文章，表示NCC放行鏡新聞線上播出，矯正署長卻在電話中向他證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓回籠，「期待阿扁主持總統鏡來講的朋友，抱歉讓大家失望了」。

鏡電視透過官網表示「尊重」，將暫停今日上午原訂播出的節目，一切以主持人阿扁前總統考量為主。