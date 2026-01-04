陳水扁節目喊停 稱「卓榮泰下令不准播出 」矯正署：未收到相關訊息

前總統陳水扁目前正保外就醫，他日前宣布，將主持國政訪談節目《總統鏡來講》，今天起在鏡新聞YouTube頻道播出。陳水扁今天表示，節目臨時喊停，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓他回籠。鏡電視回應，一切以主持人阿扁前總統考量為主；矯正署對此則表示，針對是否收到行政院長指示，沒有收到相關訊息，無從評論。

陳水扁日前在臉書粉絲專頁「陳水扁新勇哥物語」宣布，將主持國政訪談節目《總統鏡來講》，4日起在鏡新聞YouTube頻道播出。

陳水扁今天上午在臉書粉絲專頁以「卓院長下令，阿扁不來了」為題發表文章，表示NCC放行鏡新聞線上播出，矯正署長卻在電話中向他證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓回籠，「期待阿扁主持總統鏡來講的朋友，抱歉讓大家失望了」。

鏡電視透過官網表示「尊重」，將暫停今日上午原訂播出的節目，一切以主持人阿扁前總統考量為主。

矯正署副署長劉明彰對此表示，有關受刑人保外醫治期間應遵守事項，均由矯正機關依規定落實訪察與督管，至於是否收到行政院長指示，沒有收到相關訊息，也無從評論回應。