即時中心／黃于庭報導

前總統陳水扁近年積極經營社群平台，並時常針貶時事，新節目《總統鏡來講》原定本（1）月4日上線；不過，他當天早上突然發文稱，行政院長卓榮泰下令不准播出，「否則就要抓阿扁回籠」，節目胎死腹中。陳水扁昨（26）日再度宣布，將應邀出席南一中校友交流會特別講座，且演講後半小時「自由發問不設限」，引發熱議，而台中監獄也對此做出回應了。

《總統鏡來講》原先預計4日上線，並由陳水扁親自主持，他也發文預告，將會進行「史無前例的深度對話」，主張講真相、講理想、講出台灣新力量。不過他當天自爆「卓院長下令，阿扁不來了」，否則就會被抓「回籠」。

台中監獄當時回應，陳水扁辦理保外醫治至今，均依法令派員訪察、督管保外期間所有活動，係依《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》第7條規定，覈實審核其所提申請與病況，依法予以駁回，並將落實督管，務必恪守相關規範。

今早，陳水扁再度發文預告「歡迎參加知識響宴的阿扁演講」，並表示同為南一中校友的他，2月7日將出席在台大校友會館舉行之特別講座，主題為「就讀南一中對阿扁從政的影響」，演講後半小時自由發問不設限。

根據《中央社》報導，台中監獄針對此事回應，陳水扁事前已報備行程，中監將依《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》規定，持續掌握了解相關情事，依法落實督管。

原文出處：快新聞／陳水扁節目喊卡下一步！2月將開講「發問不設限」 台中監獄回應了

