陳水扁節目喊卡！為何不能特赦？黃暐瀚揭「案子一半沒審完」保外就醫卻活躍：全台就他一人

陳水扁前總統電視節目突然喊卡，有輿論討論為何不直接特赦？政治評論員黃暐瀚今（5）日在節目中揭露，阿扁無法特赦是因為「案子根本有一半都還沒審完，沒有審完的案子怎麼赦？說不定審完以後最後無罪。」中監要求保外就醫「五不原則」：不進凱校、不演講、不談政治、不接受媒體訪問等。黃暐瀚直言，陳水扁的保外就醫狀況非常特殊，「中華民國沒有另外一個人可以這樣保外就醫，然後還活躍地活動，真的就只有阿扁前總統。」

節目喊卡引爆討論 為何不直接特赦？

陳水扁原定推出的電視政論節目突然喊卡，第一集來賓許信良、第二集游錫堃都已錄製完成，卻因違反保外就醫規定而無法播出。黃暐瀚在廣播節目中透露，「那天我有特別打電話給游院長，他人都來台北了，他已經錄好了。」

廣告 廣告

這起事件讓外界再度討論：既然保外就醫限制這麼多，為何不乾脆特赦陳水扁？黃暐瀚表示，有意見領袖很生氣說「這個東西在幹什麼？要嘛就給他特赦」，黃暐瀚驚訝地表示：「沒辦法特赦這事情，我有點驚訝居然講這個話的人會不知道。」

無法特赦的關鍵：「案子一半都還沒審完」

黃暐瀚解釋，陳水扁無法特赦的原因很簡單，「沒辦法特赦是因為阿扁的案子根本有一半都還沒審完，沒有審完的案子怎麼赦？說不定審完以後最後無罪，對不對？無罪還需要赦嗎？是因為案子沒有審判完。」

保外就醫應該是什麼狀態？「日落西山、行將就木」

前總統陳水扁因官司入獄，2015年1月經核准獲保外就醫至今近11年。

黃暐瀚解釋保外就醫的定義：「什麼叫保外就醫？就是已經日落西山、行將就木，讓他回家走完最後這一程嘛，大概是這樣，已經沒辦法了。又或者是監獄可以給他的醫療資源還不夠，所以他就申請保外就醫一段時間。」

黃暐瀚說，保外就醫只有兩種狀況，「可能保外就醫三個月，住院以後就要回去的。那如果長期保外就醫，去了就沒有回來，是因為他回不來了，他也不用回來了，因為他回家以後就在家裡他就走了，就這個意思啦。病重了以後讓他安心地回家，在家裡面走完最後這一程。」

總結就是：一種是真的跑去看醫生，看好了要回來；一種就是人生也要結束了，就人道關懷讓他回家。

「全台就只有阿扁一人」可以這樣保外就醫

但陳水扁的狀況顯然兩者都不是。黃暐瀚直言，「但是阿扁前總統這個保外就醫比較特別，就是他一直在保外就醫的狀態，可是他現在目前基本上也不是大家所想像的在住院或者是行將就木，對不對？講明白是這樣。」

黃暐瀚在節目中回應網友提問時更直接表示，「還有沒有別人這樣？沒有。中華民國沒有另外一個人可以這樣保外就醫，然後還活躍地活動，沒有，真的就只有阿扁前總統。」

這種「既不是病危、也不是短期治療，卻長期保外還能活動」的狀態，在台灣司法史上確實獨一無二。

保外就醫的「五不原則」是什麼？

黃暐瀚解釋，正因為陳水扁的保外就醫狀態特殊，當時台中監獄開出了「五不原則」作為條件。

首先是不能進凱校餐會的會場、不可以上台，但後來陳水扁站在階梯上，弄一個肥皂箱，「每年都不一樣的變化」。第二是不能演講，但阿扁說「這不是演講，這是阿扁的心得分享」。第三是不談政治，第四是不接受媒體訪問。

黃暐瀚說，「既然是這樣，當時中監就給他五個條件：你絕對不能觸犯，你只要觸犯會怎樣？也不會怎樣啦。觸犯就表示沒有滿足保外就醫的條件。那條件既然取消了以後，保外就醫狀態解除，就是回來嘛，繼續服刑。」

為何過去可以、這次不行？「本來就不可以播」

但這幾年的執行狀況，顯然相當寬鬆。黃暐瀚指出，「這『五不』，不談政治？有啊，有談政治，這幾年有談政治啊。不接受媒體採訪？他自己都有媒體啊，他有一個廣播節目也做了幾年了。」

當時很多想採訪阿扁的媒體記者都有所忌憚，擔心會不會違規。「結果後來一年兩年慢慢地過去以後，阿扁前總統他後來也上了很多節目，也自己有廣播節目了。」

那為什麼先前這些事情可以，現在電視節目卻不行？有人說廣播還好，電視衝擊比較大。但黃暐瀚說，「總之，應該說過往這幾年為什麼這麼的模糊、這麼的寬容，而不是說這次為什麼不讓他播，因為本來就不可以讓他播啊。」

黃暐瀚表示，「所以中監的意思就是說，如果這個節目敢播的話，就明顯違反了保外就醫的條件，那就取消保外就醫，就必須回來服刑。那阿扁總統當然就沒辦法播，他選擇……其實他如果選擇『我就播，我就給他播下去，你來抓我！』也是一種啦，但他選擇就是不要了。」

阿扁的「衝突、妥協、進步」心法

對於陳水扁這次選擇不播節目，黃暐瀚分析這正是阿扁著名的政治策略：「衝突、妥協、進步」。他解釋這套心法的運作：「我一向敢勇於衝突，我就衝到前面去，在你面前你會嚇一跳。但我往後退兩步以後，你就感覺舒服多了。因為你已經逼到我的面前了嘛，『喔！太近了！』但你退兩步以後我就覺得很好。我也就接受了，可是其實你已經『進五步、退兩步』，實質進三步。所以永遠都有進步啊，『衝突、妥協才有進步』。」