陳水扁節目喊卡 柯文哲：要特赦就特赦 每天趴趴走不是辦法

民眾黨創黨主席柯文哲。資料照。廖瑞祥攝



保外就醫中的前總統陳水扁1/2預告新節目《總統鏡來講》今（1/4）起播出，但陳水扁今早突宣布，「阿扁不來了」，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠。對此，民眾黨創黨主席柯文哲直言，交保就交保，要特赦就特赦，就弄清楚講明白，「你又不給他特赦，每天這樣趴趴走，這不是辦法啦。」

柯文哲今上午陪同民眾黨嘉義市長參選人張啓楷至嘉義城隍廟參拜，並接受媒體聯訪。對於陳水扁爆料卓榮泰下令不准播出節目，否則要把他抓回去，柯文哲表示，自己以前是阿扁的醫生，他曉得阿扁的健康狀況，在這個阿扁總統的這個交保的這個事件，就是看出為什麼台灣人民不會相信法律，交保就交保，要特赦就特赦，就弄清楚講明白，「你又不給他特赦，然後每天這樣趴趴走，這不是辦法啦。」

廣告 廣告

柯文哲批評，從小英總統不處理，到現在賴清德總統也不處理，你要特赦就特赦，不特赦你就講清楚到底要怎麼做，所以是這樣，台灣為什麼司法不會被人民相信，也不會被人民尊敬，其實阿扁總統的交保事件就是一個例子，法律搞清楚，行就行、不行就不行，就講清楚。

更多太報報導

陳水扁新節目喊卡揭「綠內鬥不堪」 王鴻薇：政治操縱司法

新節目突喊卡！陳水扁爆內幕：卓榮泰下令不准播否則抓回籠

陳水扁新節目將在鏡電視YouTube播出 NCC：處模糊地帶！發函促請業者注意