陳水扁節目喊卡 王鴻薇批：賴清德運用國家機器內鬥

涉及多起貪瀆案應入獄服刑，但目前「保外就醫」的民進黨前總統陳水扁，日前宣布將推出網路政論節目「總統鏡來講」，引發議論。不料陳水扁今（4）日發文自爆，「卓院長下令，阿扁不來了」。對此，國民黨立委王鴻薇認為暴露出2個不堪，原來關不關陳水扁，全在賴清德一念之間，同時賴清德更利用國家機器進行民進黨內鬥。

王鴻薇。(圖/截自王鴻薇提供影片)

王鴻薇表示，阿扁總統自己爆料，原定今天要播出的政論節目被迫取消，原因是卓榮泰院長下令節目不准播出，否則要把阿扁抓回去關。

廣告 廣告

王鴻薇指出，阿扁的爆料，事實上暴露了2個不堪。第一個是在賴清德的執政下，司法完全被政治操縱，要不要把一個保外就醫的前總統抓回去關，完全存在賴清德、卓榮泰的一念之間。

陳水扁。(圖/中天新聞)

王鴻薇質疑，陳水扁過去可以開直播節目、可以開廣播節目，但是政論節目就不准開，否則就要把陳水扁關進去。請問一下，這到底是政治的標準？還是司法的標準呢？

王鴻薇指出，第二個也顯然暴露出民進黨裡面的內鬥，因為賴清德顯然不希望陳水扁藉著開政論節目，累積自己更高的政治能量和政治影響力，所以在節目開播之前，緊急讓陳水扁喊停。她強調，只是這個手段是利用國家機器、司法的工具，這就實在是太令人不堪了。

延伸閱讀

會和鄭麗文見面嗎？柯文哲喊「時間到了都會見」：這不急

參加聯合祭祖大典 鄭麗文祈求：中華兒女不再自相殘殺

2026卜卦朝野僵局 郭正亮：鄭麗文應號召縣市長共同表態