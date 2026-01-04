陳水扁節目喊卡！稱卓揆下令「播出就抓回籠」 台中監獄回應了

即時中心／黃于庭報導

前總統陳水扁近年積極經營社群平台，並時常針貶時事，幽默性格受到不少民眾喜愛。他2日宣布新節目《總統鏡來講》開播資訊，主打講真相、講理想、講出台灣新力量；未料，今（4）早突然發文稱行政院長卓榮泰下令不准播出，「否則就要抓阿扁回籠」。對此，台中監獄回應，經審核後依法駁回。

據該節目釋出資訊提及，「史上唯一由卸任元首親自主持，規格與高度前所未見」，陳水扁將以總統視角，透過一對一深度訪談，直擊政治領袖的決策核心，節目沒有口水與攻防，只有親歷者的敘事。陳水扁也隨即發文表示「阿扁來了！」並預告將會進行「史無前例的深度對話」，主張講真相、講理想、講出台灣新力量。

不過，陳水扁今早指出，「卓院長下令，阿扁不來了」，原定今日首播《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，與矯正署長林憲銘通話證實，卓榮泰下令不准播出，否則就要抓他「回籠」，他也向期待節目的朋友道歉，讓大家失望了。

對此，台中監獄回應，依照《監獄行刑法》與《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》等規定，使無法於監內接受適當醫療的受刑人，在遵守國家法令規範下，獲得所需健康照護。

陳水扁辦理保外醫治至今，均依法令派員訪察、督管保外期間所有活動，中監強調，該監係本於權責，按管理辦法第7條規定，覈實審核陳水扁所提申請與病況，依法予以駁回，並將落實督管，務必恪守相關規範。

