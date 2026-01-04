陳水扁節目喊卡 董智森曝綠營翻臉隱因：誰當年沒拿阿扁錢？

前總統陳水扁原定4日透過網路平台首播「總統鏡來講」，因他自曝「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」臨時喊卡，引發綠營派系熱議。對此，資深媒體人董智森指出，阿扁過去對賴清德、卓榮泰都多有栽培，民進黨誰沒拿過阿扁的錢？現在卻不感恩圖報還翻臉，說好的特赦呢？

資深媒體人董智森。（中天新聞）

董智森4日在中天《週末大爆卦》節目解析，陳水扁講話，媒體一定會報導，不管他講的是對是錯，報導了就有影響力。而且阿扁常常講他過去做了哪些事情，哪些是真的，我們外面的人不知道。現在阿扁要開講，很多綠營人就皮皮剉、心驚驚，怕被講當年怎樣怎樣。

董智森舉例，到時候阿扁如果說：賴清德你當年拿我多少錢！幾月幾日，他一定有個帳；若卓榮泰：那時候選舉我給你多少錢！「一定有的！我跟你講，敢出來講沒有拿阿扁錢的，只有徐佳青，她說『我從來沒有！』他有要給她，她沒有收。」

董智森說，每個人都有拿，阿扁只要三不五時把他那些，過去有些還沒有講出來的東西，都拿出來講的話，那是會有殺傷力的！

董智森在大爆卦節目裡爆料。（中天新聞）

董智森指出，阿扁過去跟謝長廷是死對頭，所謂長扁之爭，可是謝長廷的大弟子叫卓榮泰，阿扁把卓榮泰找去總統府當副祕書長，就好像賴清德現在的何志偉一樣，寵信有加。

董智森研判，所以阿扁想說：我過去放出去的人情、給你們的這些位子，你們現在也應該感恩圖報？阿扁在表達的是這個：「給我多一點的自由空間？我最希望的就是特赦！」

董智森提醒，吳淑珍案的時候，賴清德當時擔任民進黨立院黨團幹事長，開記者會痛罵新聞界是敗類，「所以我為什麼每天罵賴清德？因為你講我、我就講你！你可以講，為什麼我不可以講？」這些人當年積極講要特赦阿扁，現在都執政9年半了，為什麼還不特赦阿扁？

