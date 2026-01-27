陳水扁節目禁播再宣布演講！民進黨團說話了

▲陳水扁宣布，2月7日接受南一中校友交流會邀請演講。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

[NOWnews今日新聞] 保外就醫中的前總統陳水扁宣布，2月7日接受南一中校友交流會邀請演講，引起外界關注，對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（27）日表示，希望在監獄規定下，能謹守保外就醫相關規定。

民進黨團上午舉行記者會，針對陳水扁宣布演講一事，鍾佳濱表示，陳前總統保外就醫至今，國人都很關心他的健康，他也關心台灣社會，難免會有現況的評論發言，希望在監獄規定下，能謹守保外就醫相關規定。

陳水扁透過社群網站臉書粉絲專頁「陳水扁新勇哥物語」發文表示，2月7日應邀在台北市台大校友會館主講「就讀南一中對阿扁從政的影響」，宣傳海報上備註「演講後半小時自由發問不設限」；中監則說，陳水扁雖已報備行程，中監仍將依「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」規定，持續掌握了解相關情事，依法落實督管。

