陳水扁節目突喊卡！指「卓榮泰下令」不准播：否則會抓我回籠

前總統陳水扁原受電視台邀請，自今（4）日起在YouTube平台主持全新網路節目，首集原定今早10點播出；不過節目播出前約兩小時，陳水扁在臉書發文宣布節目臨時取消，並說收到來自行政院長卓榮泰的關切。

陳水扁在貼文中以「卓院長下令，阿扁不來了」為題表示，原定1月4日首播《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，但「矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」，最後向期待節目的朋友表示「抱歉讓大家失望了」。

陳水扁目前仍為保外就醫身分，主持網路節目引發是否觸及保外就醫相關規定的質疑。即便事先有向台中監獄口頭申請，台中監獄也為此發函告誡，要求務必遵守保外就醫相關規定。

另外，由於節目預定在YouTube網路平台播出，NCC方面也因不屬其管轄範圍而無違規問題；電視台則表示尊重，強調一切以主持人陳水扁的考量為主。

