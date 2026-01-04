陳水扁節目臨時喊卡 矯正署：中監依法駁回申請

（中央社記者謝君臨台北4日電）保外就醫中的前總統陳水扁主持的「總統鏡來講」節目臨時喊停，矯正署今天指出，台中監獄依受刑人保外醫治審核基準及管理辦法規定，覈實審核陳水扁所提申請與病況，依法駁回。

法務部矯正署下午發布新聞稿指出，依「監獄行刑法」與「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」規定，是讓無法於監內接受適當醫療的受刑人，在遵守國家法令規範下，獲得所需健康照護。

矯正署指出，有關陳水扁辦理保外醫治至今，均由中監依法派員訪察、督管保外期間所有活動。此次，中監是本於權責，按受刑人保外醫治審核基準及管理辦法第7條規定，覈實審核陳水扁所提申請與病況，依法予以駁回，並落實督管陳水扁務必恪守相關規範。

受刑人保外醫治審核基準及管理辦法第7條規定，保外醫治受刑人於保外醫治期間應遵守下列事項，包括未經監獄核准，不得從事與治療目的不符或顯然無關的活動等。（編輯：李錫璋）1150104