陳水扁節目《總統鏡來講》4日首播 台中監獄：已函文告誡

台北市 / 林彥廷 綜合報導

前總統陳水扁於2015年起保外就醫，並持續展延至今。台中監獄提出他需遵守「不上台、不演講、不談政治、不受訪」四不原則，以及保外醫治受刑人管理規則等規定。而陳水扁近期傳出要主持新節目，他於今（2）日正式宣布《總統鏡來講》節目開播資訊，對此，台中監獄回應：「本監已函文告誡陳員務必遵守保外醫治相關規定，將持續掌握瞭解相關情事，依規定續行辦理。」

節目今日釋出的資訊介紹寫道「史上唯一由卸任元首親自主持，規格與高度前所未見。主持人陳水扁將以總統視角，透過一對一深度訪談，直擊政治領袖的決策核心。節目沒有口水與攻防，只有親歷者的敘事，從過去關鍵的抉擇，到當代政治的現況，與社會深層的反思，每一集的真摯敘事與犀利剖析，都帶領觀眾穿越表象，看見決策背後的思維與真相。在台灣前途關鍵的十字路口，《總統鏡來講》引領觀眾探索解方，尋找時代共鳴的力量。」

