陳水扁聲援彭文正 蔡英文辦公室：學位可輕易查證，避免不必要離譜錯誤

記者盧素梅／台北報導

媒體人彭文正因指控前總統蔡英文論文造假，遭北檢以加重誹謗罪起訴，二審期間因滯美遭通緝（資料照／翻攝彭文正臉書）

媒體人彭文正因指控前總統蔡英文論文造假，遭北檢以加重誹謗罪起訴，二審期間因滯美遭通緝；前總統陳水扁28日昨天跨海專訪彭文正，也為他打抱不平，還稱願意幫彭文正作證，甚至揚言若為此回籠也在所不惜。對此，蔡英文卸任辦公室回應，現在任何人都可以輕易取得有關蔡英文學位的正確資訊，相信在相關討論前若有基本的準備，便不會受到錯假資訊的誤導混淆，避免不必要的離譜錯誤。

長期猛攻前蔡英文「論文門」的媒體人彭文正，遭檢方依加重誹謗罪起訴，他未出庭遭法院通緝至今。陳水扁昨天透過廣播節目《有夢上水》跨海採訪彭文正時，要彭趕快回來，更稱如果要開庭，「我阿扁把所知道的替你作證，如果因為作證我要回籠、被抓去關，沒關係，阿扁抓去關讓你恢復自由」。

針對媒體詢問有關陳前總統談及蔡前總統論文一事，蔡英文卸任總統辦公室發言人蔡舒景表示，有關蔡英文英國學位一事，事實上任何人都可以輕易的自包括校方官方網站在內取得正確資訊，過去或因為選舉等原因而來的不實抹黑，也陸續在司法檢視下真相大白，相信在相關討論前若有基本的準備，便不會受到錯假資訊的誤導混淆，避免不必要的離譜錯誤。

