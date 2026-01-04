陳水扁自曝新節目「被卓榮泰下令不准播」！總統府回應了：這件事最重要

前總統陳水扁日前宣布，將在鏡新聞節目《總統鏡來講》擔任主持人，節目原訂於今（4）日首播，不過申請被矯正署駁回，陳水扁則自曝「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠。」對此，總統府回應，相關事宜由司法機關依規定辦理，「最重要的是陳前總統的健康能受到最好的照顧」。

​陳水扁今日在臉書發文表示「卓院長下令，阿扁不來了」，原定1月4日首播的《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，矯正署林署長卻跟他電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠。

​​對此，總統府發言人郭雅慧表示，相關事宜由司法機關依規定辦理，最重要的是陳水扁的健康，能受到最好的照顧​。



法務部矯正署則表示，台中監獄依《監獄行刑法》與《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》規定，有關陳水扁辦理保外醫治至今，均由台中監獄依上述法令派員訪察、督管保外期間所有活動。中監此次本於權責，按管理辦法第7條規定，覈實審核陳水扁所提申請與病況，依法予以駁回，並落實督管務必恪守相關規範。

